«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы
Футболисты «Аякса» на своем поле крупно переиграли французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу голландского клуба.
У победителей забитыми голами отметились Каспер Дольберг, Амин Юнес и Бертран Траоре, оформивший дубль в этой встрече. У «Лиона» единственный мяч на счету Матье Вальбуэна.
Ответная встреча пройдет в Лионе 11 мая.
Напомним, что во втором полуфинале встречаются испанская «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед». Первый матч этих команд пройдет в четверг, 4 мая, в Виго на поле стадиона «Балаидос».
Матч
Голы
Санчес 25 (1:0). Дольберг 34 (2:0). Юнес 49 (3:0). Вальбуэна 66 (3:1). Траоре 71 (4:1).
Состав
Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес (Клюйверт, 79), Классен, Дольберг (Нерес, 88), Траоре, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72)
Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар (Геззаль, 58), Толиссо, Корне (Ляказетт, 76), Фекир
Предупреждения:
де Лигт, 30; Траоре, 62 - Гоналон, 41
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
03 мая 19:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция