«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Футболисты «Аякса» на своем поле крупно переиграли французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу голландского клуба.

У победителей забитыми голами отметились Каспер Дольберг, Амин Юнес и Бертран Траоре, оформивший дубль в этой встрече. У «Лиона» единственный мяч на счету Матье Вальбуэна.

Ответная встреча пройдет в Лионе 11 мая.

Напомним, что во втором полуфинале встречаются испанская «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед». Первый матч этих команд пройдет в четверг, 4 мая, в Виго на поле стадиона «Балаидос».