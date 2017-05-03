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«Аякс» разгромил «Лион» в первом полуфинальном матче Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Аякса» на своем поле крупно переиграли французский «Лион» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Амстердам Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу голландского клуба.

У победителей забитыми голами отметились Каспер Дольберг, Амин Юнес и Бертран Траоре, оформивший дубль в этой встрече. У «Лиона» единственный мяч на счету Матье Вальбуэна.

Ответная встреча пройдет в Лионе 11 мая.

Напомним, что во втором полуфинале встречаются испанская «Сельта» и английский «Манчестер Юнайтед». Первый матч этих команд пройдет в четверг, 4 мая, в Виго на поле стадиона «Балаидос».

Матч

Аякс - Лион - 4:1 (2:0)

Голы

Санчес 25 (1:0). Дольберг 34 (2:0). Юнес 49 (3:0). Вальбуэна 66 (3:1). Траоре 71 (4:1).

Состав

Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес (Клюйверт, 79), Классен, Дольберг (Нерес, 88), Траоре, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72)

Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар (Геззаль, 58), Толиссо, Корне (Ляказетт, 76), Фекир

Предупреждения:

де Лигт, 30; Траоре, 62 - Гоналон, 41

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

03 мая 19:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция

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