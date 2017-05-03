Вратарь сборной России Богданов: Попадем ли на Евро? Может быть так, что не все будет зависеть от нас
Вратарь сборной
России Вадим Богданов поделился мнением о поражении (21:29) от Швеции в матче
отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.
– Эмоции – печаль и огорчение. Проиграть всегда безрадостно.
Рассчитывал, что во второй половине матча сократим разницу. Провалили начало,
все-таки 1:7 – большая разница. Начали нагонять, но вся игра шла с разницей в
пять-шесть-семь мячей. Это от нервозности молодых игроков, где-то не сыграны.
Мы в таком составе играли в первый раз, тренировались три дня. Может, это не
очень звучит, но факт.
Я в первый раз играл на этой арене и получил огромное
удовольствие. Очень много людей пришло, это было приятно. Поддержка была
сумасшедшей.
– Что нужно сделать,
чтобы в ответном матче обыграть сборную Швеции?
– Прежде всего, взять себя в руки и постараться больше сыграть от защиты в контратаку. Мы очень мало убегали, не получалось легких мячей. Где-то вратари не лучшим образом сыграли, могли лучше действовать и помочь команде. Тогда в нападении и у ребят пойдет игра.
– Можете представить,
что сборная не попадет на Евро?
– К сожалению, в данной ситуации может быть и такое, что не все будет зависеть от нас. Если выиграем три матча – точно выйдем. Дальше время покажет, – передает слова Богданова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий
матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.
Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но
могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой
одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.
На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.
Дмитрий Торгованов: Задача сборной России – попасть на Евро-2018