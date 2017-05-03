Уайт и Тулсон набрали по 20 очков и помогли «Зениту» обыграть ВЭФ во втором матче четвертьфинала

«Зенит» во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 79:74.

Счет по четвертям: 10:18; 29:21; 20:14; 20:21.

Самыми результативными игроками в составе петербургского клуба стали Аарон Уайт и Райан Тулсон, в активе которых 20 очков. За клуб из Латвии 18 очков набрал Мартин Мейерс.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу «Зенита». Третья игра серии пройдет в Риге 6 мая. Если потребуется, четвертый матч состоится 8 мая в Риге, а пятый - 11 мая в Петербурге.

Напомним, в регулярном чемпионате петербургская команда заняла второе место, на счету подопечных Василия Карасева - 21 победа и 3 поражения. ВЭФ финишировал седьмым с 11 победами и 13 поражениями.