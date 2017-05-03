Игрок сборной России Деревень: Швецию можно обыграть. Мы сами виноваты в поражении

Левый полусредний сборной России Александр Деревень поделился мнением о поражении (21:29) от Швеции в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.

– С чем связано такое ошеломляющее начало?

– Какая-то неуверенность. Много новичков, ребята немножко переживали, мандражировали – у некоторых это первая серьезная игра. Полностью провалили первый тайм, а во втором сражались на равных, но догнать не смогли.

Ребята выступают в чемпионате России, кто-то – за границей и в Лиге чемпионов. Я не понимаю, почему мы так провалились. Может, сказывается ответственность футболки сборной.

– Что говорил Торгованов в перерыве?

– Особо ничего не надо было. Посмотрели в глаза друг другу, всем стыдно. Понимали, что надо выходить и сражаться до конца, постараться приблизиться, а если получится – дальше бороться за победу. Ничего не надо говорить, когда так отвратительно играешь. Сами все понимаем.

– Эту Швецию можно обыграть?

– Можно, мы сами виноваты. Со всеми можно играть, главное – верить в себя.

– Поддержка трибун была лучшей с российской стороны?

– В Питере – супер! Когда приезжал сюда с «Чеховскими Медведями», всегда собирался полный зал, трибуны гнали вперед. Мне очень понравилась атмосфера. Надеюсь, это не последняя наша игра в Петербурге и будем приезжать сюда почаще, – передает слова Деревеня корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.

Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.

На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.