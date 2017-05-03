Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе своей команды на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов против «Монако». Таким образом, 39-летний Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в самом престижном клубном турнира континента.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Более того, Буффон стал первым игроком «Ювентуса», который достиг рубежа в сто матчей за клуб в Лиге чемпионов.
Напомним, что рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов за один клуб принадлежит бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави – 151 встреча.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Дирар, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция