Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе своей команды на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов против «Монако». Таким образом, 39-летний Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в самом престижном клубном турнира континента.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Более того, Буффон стал первым игроком «Ювентуса», который достиг рубежа в сто матчей за клуб в Лиге чемпионов.

Напомним, что рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов за один клуб принадлежит бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави – 151 встреча.