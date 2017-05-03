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Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вышел в стартовом составе своей команды на первый матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов против «Монако». Таким образом, 39-летний Буффон проводит сотый матч за «Ювентус» в самом престижном клубном турнира континента.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Более того, Буффон стал первым игроком «Ювентуса», который достиг рубежа в сто матчей за клуб в Лиге чемпионов.

Напомним, что рекорд по числу матчей в Лиге чемпионов за один клуб принадлежит бывшему полузащитнику «Барселоны» Хави – 151 встреча.

Матч

Монако - Ювентус - 0:2 (0:1)

Перерыв

Голы

Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко, Дирар, Силва, Лемар, Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио, Пьянич, Дибала, Игуаин, Манджукич

Предупреждения:

Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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