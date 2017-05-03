Главный тренер сборной Швеции: Было сложно набрать два очка в матче против России

Главный тренер сборной Швеции Кристиан Андрессон поделился мнением о победе (29:21) над Россией в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.

– У нас получился хороший старт, наш вратарь сделал несколько отличных сейвов. В значительной степени судьба встречи решилась в первые 10-12 минут, когда сделали солидный запас в счете. Потом мы спокойно контролировали ход игры. Сборная России играла все лучше и лучше, и у нас стали возникать проблемы с защитой. Соперник создал много моментов и реализовал их. Я удовлетворен двумя набранными очками, это было сложно.

– В июньских матчах будете играть сильнейшим составом?

– Мой план – сначала надо сыграть в субботу. Нам надо уважать своего соперника, и мы будем готовиться к этой игре. Когда твоя голова думает о чем-то другом, ты усложняешь жизнь. Мы сконцентрированы на субботнем матче, сначала посмотрим, что там добудем, – передает слова Андрессона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Дмитрий Торгованов: Задача сборной России – попасть на Евро-2018

Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.

Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.

На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.