Главный тренер сборной Швеции: Было сложно набрать два очка в матче против России
Главный тренер сборной
Швеции Кристиан Андрессон поделился мнением о победе (29:21) над Россией в
матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.
– У нас получился хороший старт, наш вратарь сделал
несколько отличных сейвов. В значительной степени судьба встречи решилась в
первые 10-12 минут, когда сделали солидный запас в счете. Потом мы спокойно
контролировали ход игры. Сборная России играла все лучше и лучше, и у нас стали
возникать проблемы с защитой. Соперник создал много моментов и реализовал их. Я
удовлетворен двумя набранными очками, это было сложно.
– В июньских матчах
будете играть сильнейшим составом?
– Мой план – сначала надо сыграть в субботу. Нам надо уважать своего соперника, и мы будем готовиться к этой игре. Когда твоя голова думает о чем-то другом, ты усложняешь жизнь. Мы сконцентрированы на субботнем матче, сначала посмотрим, что там добудем, – передает слова Андрессона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Дмитрий Торгованов: Задача сборной России – попасть на Евро-2018
Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий
матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.
Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но
могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой
одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.
На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии,
выходят две первые команды из каждой группы.