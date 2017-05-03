Вратарь сборной Швеции: У России не хватало игроков, но они остаются отличной командой

Вратарь сборной Швеции Микаэль Аппелгрен поделился мнением о победе (29:21) над Россией в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.

– Мы отлично начали матч, нашей целью было продолжать работать так же, как на чемпионате мира. Мы знали, что Россия – хороший оппонент. У них не хватало некоторых игроков, но они остаются отличной командой. Мы можем быть довольны своей игрой.

– Вы провели выдающийся матч. Откуда взялся кураж?

– Когда играешь в хорошей лиге, ты прогрессируешь. Думаю, я получил заряд уверенности на чемпионате мира. Я впервые там был основным вратарем сборной. Вся команда хорошо сыграла, так что в победе не только моя заслуга, – передает слова Аппелгрена корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Главный тренер сборной Швеции: Было сложно набрать два очка в матче против России

Напомним, Россия проиграла Швеции со счетом 21:29. Следующий матч команда Дмитрия Торгованова проведет 6 мая в Швеции.

Россияне с двумя очками занимают второе место в группе 6, но могут лишиться его, если матч между Словакией и Черногорией закончится победой одной из команд. Шведы с шестью баллами возглавляют группу.

На чемпионат Европы-2018, который пройдет в Хорватии, выходят две первые команды из каждой группы.