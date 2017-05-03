Жозе Моуринью: «Сельта» дошла до полуфинала ЛЕ, и это говорит само за себя
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе
Моуринью накануне первого матча полуфинального противостояния Лиги Европы
против испанской «Сельты» отдал должное силе соперника.
«На стадии плей-офф почти все участники турнира одного
уровня. «Сельта» добралась до полуфинала, а это говорит само за себя.
Я знаю, что Лига Европы – единственный турнир, который «МЮ»
пока не выигрывал. Было бы великолепно победить в текущем розыгрыше, а потом
сказать о том, что мы являемся клубом, который выиграл все возможные соревнования
в мире», - приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью.
Матч «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 4 мая в Виго и начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Манчестере 11 мая.
Матч
Место и дата
04 мая 22:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция