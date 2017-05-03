Сын Мирчи Луческу: Поеду работать в Турцию вместе с отцом
Главный тренер «Ксанти»
Рэзван Луческу рассказал, что в следующем сезоне будет работать в Турции вместе
со своим отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу.
– Мне бы хотелось остаться в Греции, но у моего отца есть
возможность поработать в Турции в следующем сезоне. Если не случится никаких
неожиданностей, то я отправлюсь работать с ним, – приводит слова Луческу портал
Sporx.com.
Напомним, Мирча Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016
года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16
финала. В чемпионате России петербуржцы с 52 очками занимают второе место,
отставая на восемь баллов от «Спартака». На третьем месте идет ЦСКА, в активе
которого 50 очков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу может получить
административную должность в «Галатасарае».