Сын Мирчи Луческу: Поеду работать в Турцию вместе с отцом

Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу рассказал, что в следующем сезоне будет работать в Турции вместе со своим отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу.

– Мне бы хотелось остаться в Греции, но у моего отца есть возможность поработать в Турции в следующем сезоне. Если не случится никаких неожиданностей, то я отправлюсь работать с ним, – приводит слова Луческу портал Sporx.com.

Напомним, Мирча Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В чемпионате России петербуржцы с 52 очками занимают второе место, отставая на восемь баллов от «Спартака». На третьем месте идет ЦСКА, в активе которого 50 очков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу может получить административную должность в «Галатасарае».