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Василий Карасев: Тимма и Карасев сейчас – бледная тень того, что было раньше

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

– Сложный матч, ВЭФ сегодня очень хорошо играл, навязал жесткую борьбу. С первых минут ВЭФ дал бой кость в кость, мы начали нервничать, пошли наиглупейшие ошибки.

– Что вы сказали игрокам в перерыве?
– Тут самое главное – донести, что легкой прогулки не будет. ВЭФ – действительно серьезная команда, многие поиграли за границей. У нас сейчас Тимма и Карасев не готовы после травм. То, что они сейчас показывают – бледная тень того, что было раньше. Если посмотреть по концовке – за счет индивидуальных действий Тулсона нам удалось вытянуть, – передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» обыграл ВЭФ со счетом 79:74. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу петербуржцев. Третья игра серии пройдет в Риге 6 мая. Если потребуется, четвертый матч состоится 8 мая в Риге, а пятый - 11 мая в Петербурге.

В регулярном чемпионате петербургская команда заняла второе место, на счету подопечных Василия Карасева - 21 победа и 3 поражения. ВЭФ финишировал седьмым с 11 победами и 13 поражениями.

Матч

Зенит - ВЭФ - 79:74

Состав

Зенит: Тулсон (20), Уайт (20)

ВЭФ: Мейерс (18), Ричард (11), Мейерис (10)

Место и дата

03 мая 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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