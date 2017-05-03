Василий Карасев: Тимма и Карасев сейчас – бледная тень того, что было раньше

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

– Сложный матч, ВЭФ сегодня очень хорошо играл, навязал жесткую борьбу. С первых минут ВЭФ дал бой кость в кость, мы начали нервничать, пошли наиглупейшие ошибки.

– Что вы сказали игрокам в перерыве?

– Тут самое главное – донести, что легкой прогулки не будет. ВЭФ – действительно серьезная команда, многие поиграли за границей. У нас сейчас Тимма и Карасев не готовы после травм. То, что они сейчас показывают – бледная тень того, что было раньше. Если посмотреть по концовке – за счет индивидуальных действий Тулсона нам удалось вытянуть, – передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Райан Тулсон: «Зенит» упорно работал три четверти, чтобы вернуться в игру

Напомним, «Зенит» обыграл ВЭФ со счетом 79:74. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу петербуржцев. Третья игра серии пройдет в Риге 6 мая. Если потребуется, четвертый матч состоится 8 мая в Риге, а пятый - 11 мая в Петербурге.

В регулярном чемпионате петербургская команда заняла второе место, на счету подопечных Василия Карасева - 21 победа и 3 поражения. ВЭФ финишировал седьмым с 11 победами и 13 поражениями.