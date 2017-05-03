Райан Тулсон: «Зенит» упорно работал три четверти, чтобы вернуться в игру

Защитник «Зенита» Райан Тулсон поделился мнением о победе (79:74) над ВЭФом во втором матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ.

– «Зенит» неуверенно начал встречу, что случилось с командой в первой четверти?

– Нам не удалось поймать свою игру в атаке, поэтому потом пришлось на протяжении остальных трех четвертей упорно работать, чтобы вернуться в игру.

– В конце встречи вы много забрасывали. Это была задача тренерского штаба, чтобы бросали именно вы?

– Так просто получилось, я совершил один удачный бросок, а когда такое происходит – ты ловишь ритм и можешь забить еще больше. Проделали хорошую работу Демонте Харпер и Стефан Маркович, они отлично доставляли мне мяч, – передает слова Тулсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» обыграл ВЭФ со счетом 79:74. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу петербуржцев. Третья игра серии пройдет в Риге 6 мая. Если потребуется, четвертый матч состоится 8 мая в Риге, а пятый - 11 мая в Петербурге.

В регулярном чемпионате петербургская команда заняла второе место, на счету подопечных Василия Карасева - 21 победа и 3 поражения. ВЭФ финишировал седьмым с 11 победами и 13 поражениями.