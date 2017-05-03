Эдуардо Бериццо: В матче с «МЮ» нам нужно придерживаться своего стиля

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо перед первым матчем полуфинального противостояния Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» сообщил, что его подопечные уверенны в собственных силах.

«Манчестер Юнайтед» - один из лучших клубом мира. Для того, чтобы его победить, нам нужно придерживаться своего стиля и играть всем сердцем. Мои подопечные уверенны в собственных силах, и завтра мы это докажем», - приводит официальный сайт УЕФА слова Бериццо.

Матч «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» пройдет 4 мая в Виго и начнется в 22:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится в Манчестере 11 мая.