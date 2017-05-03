Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене
(Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в
Стокгольме.
«Сегодня Марии поступило приглашение принять участие в
этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, которое мы приняли. Также она примет
участие в соревнованиях в итальянской Падуе, которые пройдут 16 июля», - приводит
«Р-Спорт» слова менеджера Марии Ласицкене Ольги Назаровой.
Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме пройдет 18 июня.
Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации
легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных
соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсменка получила приглашение от
организаторов этапов Бриллиантовой лиги в Юджине и Риме.
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