Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 1Сент-Луис
Футбол  Монако0 : 2Ювентус
Футбол  Аякс4 : 1Лион
Хоккей  Питтсбург- : -Вашингтон
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Источник:  Р-СпортКомментарии

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

«Сегодня Марии поступило приглашение принять участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, которое мы приняли. Также она примет участие в соревнованиях в итальянской Падуе, которые пройдут 16 июля», - приводит «Р-Спорт» слова менеджера Марии Ласицкене Ольги Назаровой.

Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме пройдет 18 июня.

Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсменка получила приглашение от организаторов этапов Бриллиантовой лиги в Юджине и Риме.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Легкоатлеты Чермошанская, Омарова и Цирихов дисквалифицированы за допингТолкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов, а также бегунья Юлия Чермошанская подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетамиС 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы.Об этом сообщает пресс-служба организации.В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допингаДисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестированияПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метровИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.CAS дисквалифицировал Майорову на четыре года за допингСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение дисквалифицировать российскую бегунью Альбину Майорову на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ВФЛА.Агент Кучиной: Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лигиАгент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной Ольга Назарова рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два годаПять российских легкоатлетов добровольно признали нарушения антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. В их число вошли Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска), Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросовВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущенияТатьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения«Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.Агент Кучиной: Мария выступит на этапе Бриллиантовой лиги в РимеОльга Назарова, агент действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной, рассказала, что российская спортсменка выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.Исполнительный директор ВФЛА: ИААФ к нам несправедливыИсполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, который заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Себастьян Коу: Перспектива восстановления членства ВФЛА остается далекойПрезидент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Им и Исинбаева не нравится?Им и Исинбаева не нравится?Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может осложнить восстановление в правах российской легкой атлетики.Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминацияГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.Тренер Шубенкова: Сергея обязательно выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в ЮджинеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.IAAF не разрешила российской бегунье Аглицкой выступать под нейтральным флагомМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи на 100 метров с барьерами Марии Аглицкой на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщает RT.Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в ШанхаеДиректор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.Кучина примет участие на этапе Бриллиантовой лиги в ЮджинеПресс-служба Бриллиантовой лиги подтвердила участие чемпионки мира в прыжках в высоту россиянки Марии Кучиной на этапе турнира в американском Юджине.
Хоккей
Роман Любимов: Было бы здорово сыграть в звене с Мозякиным
Хоккей
Харийс Витолиньш: В первую игру на ЧМ пойдем в 12 нападающих и семь защитников
Футбол
Массимилиано Аллегри: Надеюсь, станем первой командой, обыгравшей «Монако» на его поле в этом сезоне Лиги чемпионов
Футбол
Денис Мацуев: У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» станет чемпионом
все новости
Мария Кучина
Мария Кучинавсе новости
ВФЛА
ВФЛА
ИААФ (IAAF)
ИААФ (IAAF)