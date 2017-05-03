Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

«Сегодня Марии поступило приглашение принять участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, которое мы приняли. Также она примет участие в соревнованиях в итальянской Падуе, которые пройдут 16 июля», - приводит «Р-Спорт» слова менеджера Марии Ласицкене Ольги Назаровой.

Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме пройдет 18 июня.

Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее спортсменка получила приглашение от организаторов этапов Бриллиантовой лиги в Юджине и Риме.