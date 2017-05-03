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Педан остался еще на один год в «Ванкувере»

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно обозревателю «Советского спорта» Павлу Лысенкову, защитник Андрей Педан подписал новый контракт с «Ванкувером».

Это договор-мостик, рассчитанный на один год. Педан в последний раз играл в НХЛ в сезоне-2015/16, проведя 13 игр и не набрав очков. В чемпионате АХЛ за «Утику» он провел 52 матча, в которых записал на свой счет 10 (5+5) очков и 100 минут штрафа.

Ожидается, что в будущем сезоне Педан снова будет играть в основе «Ванкувера».

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