Макарова проиграла Павлюченковой во втором круге турнира в Рабате
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова переиграла
свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в марокканском
Рабате, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.
В среду Павлюченкова, посеяная на турнире под первым
номером, обыграла Макарову в двух партиях со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки
провели на корте почти полтора часа.
Соперницей Павлюченковой по третьему раунду будет
американка Лорен Дэвис.
Турнир WTA. Рабат, Марокко
Призовой фонд: 227 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:2, 7:5.
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