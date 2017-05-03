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Макарова проиграла Павлюченковой во втором круге турнира в Рабате

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова переиграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в марокканском Рабате, призовой фонд которого превышает 220 тысяч долларов.

В среду Павлюченкова, посеяная на турнире под первым номером, обыграла Макарову в двух партиях со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте почти полтора часа.

Соперницей Павлюченковой по третьему раунду будет американка Лорен Дэвис.

Турнир WTA. Рабат, Марокко
Призовой фонд: 227 тыс. долларов
Покрытие: грунт
Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:2, 7:5.

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