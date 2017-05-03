Сын Мирчи Луческу опроверг информацию о переезде в Турцию вместе с отцом

Главный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу рассказал, что не говорил со СМИ о переезде в Турцию вместе со своим отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу.

– Это неправда, я не обсуждал этот вопрос ни с кем из Турции, – приводит слова Луческу Digi Sport.

Напомним, ранее портал Sporx.com опубликовал интервью, в котором Рэзван Луческу говорил, что со следующего сезона будет работать в Турции вместе со своим отцом.

Мирча Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В чемпионате России петербуржцы с 52 очками занимают второе место, отставая на восемь баллов от «Спартака». На третьем месте идет ЦСКА, в активе которого 50 очков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу может получить административную должность в «Галатасарае».