Сын Мирчи Луческу опроверг информацию о переезде в Турцию вместе с отцом
Главный тренер «Ксанти»
Рэзван Луческу рассказал, что не говорил со СМИ о переезде в Турцию вместе со
своим отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу.
– Это неправда, я не обсуждал этот вопрос ни с кем из
Турции, – приводит слова Луческу Digi Sport.
Напомним, ранее портал Sporx.com опубликовал интервью, в котором Рэзван Луческу говорил, что
со следующего сезона будет работать в Турции вместе со своим отцом.
Мирча Луческу возглавляет «Зенит» с лета 2016 года. Под его
руководством команда вылетела из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. В
чемпионате России петербуржцы с 52 очками занимают второе место, отставая на
восемь баллов от «Спартака». На третьем месте идет ЦСКА, в активе которого 50
очков.
Ранее в СМИ появилась информация, что Луческу может получить
административную должность в «Галатасарае».