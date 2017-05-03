Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Монако»
Футболисты «Ювентуса» в первом матче полуфинального
противостояния Лиги чемпионов переиграли «Монако».
Встреча, прошедшая в среду в городе Фонвьей на стадионе «Луи
II», завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянского клуба. В
его составе по голу в каждом из таймов забил аргентинский нападающий Гонсало
Игуаин.
Ответный матч соперников пройдет 9 мая в Турине.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция