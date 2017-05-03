Дубль Игуаина принес «Ювентусу» победу над «Монако»

Футболисты «Ювентуса» в первом матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов переиграли «Монако».

Встреча, прошедшая в среду в городе Фонвьей на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянского клуба. В его составе по голу в каждом из таймов забил аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.

Ответный матч соперников пройдет 9 мая в Турине.

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Напомним, что в другом полуфинале встречаются мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». В первом полуфинальном матче этих команд «Реал» добился крупной победы – 3:0.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.