Генич: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, сумасшедшая команда. Арустамян: Не торопись

Алессандро дель Пьеро: У «Ювентуса» есть все, чтобы взять верх в противостоянии с «Монако»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов своего бывшего клуба против «Монако».