Генич: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, сумасшедшая команда. Арустамян: Не торопись
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что туринский «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Об этом он написал в своем твиттере.
- «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. Сумасшедшая команда. Эталон.
Другой комментатор Нобель Арустамян ему ответил.
- Не торопись «Ювентус» специалист, как проигрывать финалы.
@GenichK Не торопись. Ювентус - специалист, как проигрывать финалы.— Nobel Arustamyan (@ANobelito) 3 мая 2017 г.
Напомним, что в среду «Ювентус» на выезде обыграл французское «Монако» в первом матче полуфинала турнира.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция
Днем ранее «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» со счетом 3:0.
Матч
Голы
Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).
Состав
Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)
Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)
Предупреждения:
Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция