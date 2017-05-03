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Генич: «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, сумасшедшая команда. Арустамян: Не торопись

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич считает, что туринский «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов в этом году. Об этом он написал в своем твиттере.

- «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. Сумасшедшая команда. Эталон.

Другой комментатор Нобель Арустамян ему ответил.

- Не торопись «Ювентус» специалист, как проигрывать финалы.

Напомним, что в среду «Ювентус» на выезде обыграл французское «Монако» в первом матче полуфинала турнира.

Матч

Монако - Ювентус - 0:2 (0:1)

Голы

Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич

Предупреждения:

Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

Днем ранее «Реал» на своем поле обыграл «Атлетико» со счетом 3:0.

Матч

Реал - Атлетико - 3:0 (1:0)

Голы

Роналду 10 (1:0). Роналду 73 (2:0). Роналду 86 (3:0).

Состав

Реал: Навас, Варан, Карвахаль (Начо, 46), Марсело, Рамос, Иско (Асенсио, 68), Модрич, Каземиро, Кроос, Роналду, Бензема (Васкес, 78)

Атлетико: Облак, Годин, Луис, Савич, Эрнандес Л., Габи, Сауль (Гайтан, 58), Коке, Карраско (Корреа, 67), Гризманн, Гамейро (Торрес, 57)

Предупреждения:

Иско, 48 - Коке, 26; Сауль, 53; Савич, 83

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

02 мая 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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Сергей Ващенко
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