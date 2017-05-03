Белорусских хоккеистов по приезде в Париж обыскала местная полиция
Французская полиция обыскала делегацию сборной Белоруссии
по хоккею по прибытии на вокзал в Париже. Напомним, что в столице Франции
белорусы проведут стартовый матч чемпионата мира.
«Когда поезд прибыл, нас, якобы в целях безопасности, попросили
задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на
выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в
импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого: личные
вещи игроков и тренеров подверглись очень тщательному досмотру. Как показалось,
с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается
врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. Кажется, помимо полиции там были и военные. Закончилось это тем, что нам
сказали «хорошо, у вас все в порядке», -
приводит «Прессбол» слова одного из очевидцев событий.
Сборная Белоруссии 5 мая в стартовом матче чемпионата мира сыграет с
командой Финляндии.
Напомним, что кроме Парижа матчи чемпионата мира примет немецкий Кельн.
Матч
Место и дата
05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция