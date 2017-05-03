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Белорусских хоккеистов по приезде в Париж обыскала местная полиция

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Французская полиция обыскала делегацию сборной Белоруссии по хоккею по прибытии на вокзал в Париже. Напомним, что в столице Франции белорусы проведут стартовый матч чемпионата мира.

«Когда поезд прибыл, нас, якобы в целях безопасности, попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого: личные вещи игроков и тренеров подверглись очень тщательному досмотру. Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу. Кажется, помимо полиции там были и военные. Закончилось это тем, что нам сказали «хорошо, у вас все в порядке», - приводит «Прессбол» слова одного из очевидцев событий.

Сборная Белоруссии 5 мая в стартовом матче чемпионата мира сыграет с командой Финляндии.

Напомним, что кроме Парижа матчи чемпионата мира примет немецкий Кельн.

Матч

Финляндия - Белоруссия

Место и дата

05 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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