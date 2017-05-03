Фрэнк Мир: Родченков распространял запрещенные препараты, а теперь пытается спасти свою шкуру

Американский боец смешанных единоборств Фрэнк Мир, дисквалифицированный американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов, посоветовал не доверять бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором ВАДА.

«Я начал искать информацию про Родченкова и понял, что как человек он не так уж и хорош. Он сам распространял запрещённые препараты, насколько я знаю, поступал недобросовестно, а потом кардинально поменял свою точку зрения и попытался всех вокруг сдать, чтобы спасти свою шкуру. Как можно доверять такому человеку, если он просто пытается спасти себя в ситуации, когда его руки запятнаны и это стало известно? Всё это очень разочаровывает», — приводит RT слова Мира.

В конце апреля Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило Фрэнка Мира за употребление запрещенных веществ на два года. 37-летнего спортсмена наказали за положительный тест на дегидрохлорметилтестостерон во время боя с Марком Хантом на UFC Fight Night 85, который состоялся 20 марта 2016 года.