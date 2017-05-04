Бертран Траоре признан лучшим игроком матча «Аякс» -– «Лион»
Полузащитник «Аякса» Бертран Траоре признан лучшим игроком
первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона» (4:1), сообщает
официальный сайт УЕФА.
21-летний буркинийский футболист на 25-й минуте встречи открыл счет в матче, спустя девять минут отдал результативный пас на партнера по команде, а также поставил точку в матче, оформив дубль на 71-й минуте.
"Аякс" выдал шикарный матч на своем стадионе! 😱#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/lU0nmxhGDv— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2017 г.
Напомним, ответный матч противостояния состоится 11 мая на поле стадиона «Парк Олимпик» в Лионе.
Матч
Голы
Санчес 25 (1:0). Дольберг 34 (2:0). Юнес 49 (3:0). Вальбуэна 66 (3:1). Траоре 71 (4:1).
Состав
Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес (Клюйверт, 79), Классен, Дольберг (Нерес, 88), Траоре, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72)
Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар (Геззаль, 58), Толиссо, Корне (Ляказетт, 76), Фекир
Предупреждения:
де Лигт, 30; Траоре, 62 - Гоналон, 41
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
03 мая 19:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция