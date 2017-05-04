Гонсало Игуаин: Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено
Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу
над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Я очень рад победе. Это был очень важный матч. Теперь поедем домой с хорошим настроением. Я долго не забивал в этом турнире, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы хотели еще раз сыграть на ноль и очень рады достигнутому результату.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Ради таких моментов я борюсь изо всех сил. Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено», - приводит слова Игуаина официальный сайт УЕФА.
Игуаин: "Ради таких моментов я борюсь изо всех сил. Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/T4Zdsa8sbk— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2017 г.
Напомним, 29-летний аргентинец оформил дубль в матче. Ответная игра противостояния состоится 9 мая в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция