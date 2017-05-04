Гонсало Игуаин: Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад победе. Это был очень важный матч. Теперь поедем домой с хорошим настроением. Я долго не забивал в этом турнире, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы хотели еще раз сыграть на ноль и очень рады достигнутому результату.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Ради таких моментов я борюсь изо всех сил. Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено», - приводит слова Игуаина официальный сайт УЕФА.

Игуаин: "Ради таких моментов я борюсь изо всех сил. Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено"#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/T4Zdsa8sbk — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2017 г.

Напомним, 29-летний аргентинец оформил дубль в матче. Ответная игра противостояния состоится 9 мая в Турине.