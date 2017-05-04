Массимилиано Аллегри: Дело еще не сделано - в ответном матче «Монако» нечего терять
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«Поздравляю ребят, матч был непростой. «Монако» очень силен. Игроки этой команды очень техничны. Буффон сделал великолепный сейв при счете 0:0. В таких важных матчах Джиджи - лучший в мире. Но дело еще не сделано - в ответном матче «Монако» нечего терять. Этот сезон может стать для нас особенным», - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, ответная игра противостояния состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиума» в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция