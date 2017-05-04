Джанлуиджи Буффон: Хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«В каждом матче я хочу показать, что достоин играть на
таком уровне невзирая на возраст. Я много для этого работаю. Хочу, чтобы люди
грустили, когда я уйду.
Мы провели великолепный матч. У «Монако» превосходное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем.
Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, этот матч стал сотым в Лиге чемпионов для 39-летнего голкипера «Старой сеньоры».
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция