Джанлуиджи Буффон: Хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«В каждом матче я хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст. Я много для этого работаю. Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду.

Мы провели великолепный матч. У «Монако» превосходное нападение, поэтому мы должны были сыграть именно так. Хотим прибавлять с каждым днем.

Мы близки к нашей цели, и было бы глупо сейчас не выкладываться на полную катушку», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, этот матч стал сотым в Лиге чемпионов для 39-летнего голкипера «Старой сеньоры».