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Игуаин признан лучшим игроком матча «Монако» – «Ювентус»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

29-летний форвард забил два мяча в ворота монегасков.

Ответный матч противостояния состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиум» в Турине.

Голосование: «Ювентус» – «Монако». Кто пройдет в финал Лиги чемпионов?

Матч

Монако - Ювентус - 0:2 (0:1)

Голы

Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич

Предупреждения:

Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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