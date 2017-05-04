Игуаин признан лучшим игроком матча «Монако» – «Ювентус»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признан лучшим игроком
первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), сообщает официальный
сайт УЕФА.
29-летний форвард забил два мяча в ворота монегасков.
Трудно было не угадать лучшего игрока матча ⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yVnew3mIRc— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 3 мая 2017 г.
Ответный матч противостояния состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция