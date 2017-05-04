Леонарду Жардим: Мы не теряем надежду, но понимаем, что у нас мало шансов на выход в финал

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч, хочу похвалить своих игроков, но это футбол. «Ювентус» первые 15 минут доминировал, но потом матч стал более спокойным.

Защитники «Юве» не давали Мбаппе пространства для атаки, а их голкипер сделал несколько потрясающих сэйвов, которые предрешили исход встречи.

Мы не теряем надежду, но понимаем, что в Турине у нас будет очень мало шансов на проход в финал турнира», - приводит слова Жардима Football Italia.