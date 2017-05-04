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Леонарду Жардим: Мы не теряем надежду, но понимаем, что у нас мало шансов на выход в финал

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели хороший матч, хочу похвалить своих игроков, но это футбол. «Ювентус» первые 15 минут доминировал, но потом матч стал более спокойным.

Защитники «Юве» не давали Мбаппе пространства для атаки, а их голкипер сделал несколько потрясающих сэйвов, которые предрешили исход встречи.

Мы не теряем надежду, но понимаем, что в Турине у нас будет очень мало шансов на проход в финал турнира», - приводит слова Жардима Football Italia.

Матч

Монако - Ювентус - 0:2 (0:1)

Голы

Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).

Состав

Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич

Предупреждения:

Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция

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