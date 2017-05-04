Килиан Мбаппе: Нам не хватило опыта - это хороший урок для нас
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал
поражение от «Ювентуса» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
«Нам не хватило опыта, но главное - мы недостаточно хорошо реализовывали свои моменты. «Юве» из двух моментов выжал два гола. Мы же много создавали, но забить не смогли. Это хороший урок для нас. Он поможет нам стать сильнее», - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная игра противостояния состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиума» в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция