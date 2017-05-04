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В отношении депутата, избившего чемпиона России по борьбе, возбуждено уголовное дело

Источник:  Lenta.RuКомментарии

В отношении депутата думы Эхирит-Булагатского района Иркутской области Анатолия Асалханова, покалечившего чемпиона России по вольной борьбе Александра Богомоева, возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.Ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Депутат отправлен под домашний арест.

Напомним, 23 апреля в ходе конфликта между Асалхановым и Богомоевым депутат несколько раз ударил борца металлической трубой. Спортсмена госпитализировали с разрывом селезенки и закрытой черепно-мозговой травмой.

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