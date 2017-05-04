В отношении депутата, избившего чемпиона России по борьбе, возбуждено уголовное дело
В отношении депутата думы Эхирит-Булагатского района
Иркутской области Анатолия Асалханова, покалечившего чемпиона России по вольной
борьбе Александра Богомоева, возбуждено уголовное дело, сообщает Lenta.Ru.
Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве
оружия». Депутат отправлен под домашний арест.
Напомним, 23 апреля в ходе конфликта между Асалхановым и
Богомоевым депутат несколько раз ударил борца металлической трубой. Спортсмена
госпитализировали с разрывом селезенки и закрытой черепно-мозговой травмой.
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