Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца (фото)
Вратарю сборной России по гандболу Виктору Кирееву удалили
среднюю фалангу мизинца, сообщает Lenta.Ru.
Из-за этого российский голкипер пропустил встречу заключительного этапа квалификации Евро-2018 против сборной Швеции.
Так сейчас выглядит кисть основного вратаря сборной по гандболу Виктора Киреева. Удалена средняя фаланга мизинца😱 Сегодня без Вити Болеем! pic.twitter.com/6HvLhjWT9h— Артём Шмельков (@Shmel_ntvplus) 3 мая 2017 г.
При каких обстоятельствах вратарь получил травму, не сообщается.
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