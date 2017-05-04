Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца (фото)

Вратарь сборной России Богданов: Попадем ли на Евро? Может быть так, что не все будет зависеть от нас

Вратарь сборной России Вадим Богданов поделился мнением о поражении (21:29) от Швеции в матче отборочного этапа к чемпионату Европы-2018.