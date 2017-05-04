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Ричард Макларен: Я получал различные угрозы по электронной почте

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о поступавших ему угрозах, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на CNN.

«Я получал различные угрозы по электронной почте, но стараюсь не обращать на это внимания. Я беспокоюсь о своем благополучии, но у меня нет никаких переживаний. Легко атаковать «глашатая», но при этом не обращать внимания на то, что он хочет донести»,  - заявил Макларен.

Напомним, комиссия Макларена с июля по декабрь 2016 года публиковала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте. В основном речь шла о существовании в стране государственной программы поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов некоторыми российскими атлетами.

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