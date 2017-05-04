Ричард Макларен: Я получал различные угрозы по электронной почте
Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового
агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о поступавших ему угрозах, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на
CNN.
«Я получал различные угрозы по электронной почте, но
стараюсь не обращать на это внимания. Я беспокоюсь о своем благополучии, но у
меня нет никаких переживаний. Легко атаковать «глашатая», но при этом
не обращать внимания на то, что он хочет донести», - заявил Макларен.
Напомним, комиссия Макларена с июля по декабрь 2016 года
публиковала доклад в нескольких частях о проблемах допинга в российском спорте.
В основном речь шла о существовании в стране государственной программы
поддержки допинга, а также о систематическом применении запрещенных препаратов
некоторыми российскими атлетами.