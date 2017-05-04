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Костя Цзю: Братья Кличко заработали такие деньги, что могут ничем не заниматься

Источник:  RT на русскомКомментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, чем, по его мнению, будет заниматься украинец Владимир Кличко, потерпевший второе поражение подряд.

«Братья заработали такие деньги, что, по сути, они могут просто сидеть на диване и ничем не заниматься, получая удовольствие от жизни.

Я ушел из бокса в 37, а Владимиру уже 41. Знаете, как интересно просто получать удовольствие от жизни? Оказывается, очень. Зачем им кому-то что-то доказывать? Кличко могут открыть, например, школу бокса. Главное, чтобы они были здоровы и наслаждались жизнью.

Не будет ли в первое время желания вернуться на ринг? У меня оно, признаюсь, не возникало. Вообще не было желания снова надевать перчатки. Но этот процесс у всех проходит по-разному», — рассказал Цзю в интервью RT на русском.

Напомним, в минувшую субботу британец Энтони Джошуа на лондонском стадионе «Уэмбли» нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде. 

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