Костя Цзю: Кличко просто пропустил удар и не успел восстановиться

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю рассказал, почему украинец Владимир Кличко проиграл британцу Энтони Джошуа.

«Джошуа — боец бьющий. Владимир просто пропустил удар и не успел восстановиться. Бокс — такая штука, что ты можешь один раз зевнуть, и этого будет достаточно.

У Володи имелось преимущество в опыте. Все-таки он уже не раз боксировал по 11-12 раундов, а Джошуа — ни разу. Это могло сыграть на руку украинцу, и в его команде, наверняка, надеялись на этот момент.

Но в боксе ни в коем случае нельзя недооценивать соперника, тем более такого бьющего, как британец», — рассказал Цзю в интервью RT на русском.