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Петер Бос: Нам удалось порадовать публику яркой игрой

Источник:  RTL sportКомментарии

Главный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал победу над «Лионом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«В первом тайме «Лион» был хорош, но нам это не помешало забить. Во втором тайме мы завладели мячом.

Мы очень нервничали перед игрой, учитывая характер матча.  Но самое главное нам удалось порадовать публику яркой игрой.

Рано говорить, что «Аякс» уже в финале. «Лион» – сильная команда, так что в гостях будет не просто, – приводит слова Боса RTL Sport.

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