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Брюно Женезьо: Это самый настоящий провал

Источник:  L'EquipeКомментарии

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо прокомментировал поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это самый настоящий провал. Это даже намного хуже, чем поражение. Не знаю, как такое пережить, но нам нужно это сделать, нужно собраться с мыслями и поверить в подвиг в ответном матче. 

Всего один забитый мяч способен переломить ход всего противостояния. Мы уже видели в этом году несколько потрясающих переворотов в еврокубках. Это дарит нам надежду и мотивирует, к тому же походу матча мы показали, что нам есть, что противопоставить голландской команде», - приводит слова Женезьо l'Equipe.

Матч

Аякс - Лион - 4:1 (2:0)

Голы

Санчес 25 (1:0). Дольберг 34 (2:0). Юнес 49 (3:0). Вальбуэна 66 (3:1). Траоре 71 (4:1).

Состав

Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес (Клюйверт, 79), Классен, Дольберг (Нерес, 88), Траоре, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72)

Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар (Геззаль, 58), Толиссо, Корне (Ляказетт, 76), Фекир

Предупреждения:

де Лигт, 30; Траоре, 62 - Гоналон, 41

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

03 мая 19:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция

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