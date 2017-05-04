Брюно Женезьо: Это самый настоящий провал

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо прокомментировал поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это самый настоящий провал. Это даже намного хуже, чем поражение. Не знаю, как такое пережить, но нам нужно это сделать, нужно собраться с мыслями и поверить в подвиг в ответном матче.

Всего один забитый мяч способен переломить ход всего противостояния. Мы уже видели в этом году несколько потрясающих переворотов в еврокубках. Это дарит нам надежду и мотивирует, к тому же походу матча мы показали, что нам есть, что противопоставить голландской команде», - приводит слова Женезьо l'Equipe.