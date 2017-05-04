Брюно Женезьо: Это самый настоящий провал
Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо прокомментировал
поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«Это самый настоящий провал. Это даже намного хуже, чем
поражение. Не знаю, как такое пережить, но нам нужно это сделать, нужно собраться
с мыслями и поверить в подвиг в ответном матче.
Всего один забитый мяч способен переломить ход всего противостояния. Мы уже видели в этом году несколько потрясающих переворотов в еврокубках. Это дарит нам надежду и мотивирует, к тому же походу матча мы показали, что нам есть, что противопоставить голландской команде», - приводит слова Женезьо l'Equipe.
Матч
Голы
Санчес 25 (1:0). Дольберг 34 (2:0). Юнес 49 (3:0). Вальбуэна 66 (3:1). Траоре 71 (4:1).
Состав
Аякс: Онана, Ридевальд, Санчес, Тете, де Лигт, Юнес (Клюйверт, 79), Классен, Дольберг (Нерес, 88), Траоре, Зиеш, Шоне (ван де Бек, 72)
Лион: Лопеш, Дьякаби, Морель, Жалле (Рафаэл, 69), Нкулу, Гоналон, Вальбуэна, Тусар (Геззаль, 58), Толиссо, Корне (Ляказетт, 76), Фекир
Предупреждения:
де Лигт, 30; Траоре, 62 - Гоналон, 41
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
03 мая 19:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция