«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто»
ЛеБрон ДжеймсИсточник: Gettyimages.ru
Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Кливленд»
на домашней площадке обыграл «Торонто» со счетом 125:103 (34:22, 28:26, 37:25,
26:36).
Самым результативным стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс,
в его активе 39 очков, 6 подборов и 5 передач.
В серии до четырех побед «Кливленд» удвоил свое преимущество
– 2-0. Третий матч противостояния состоится 6 мая в Торонто.
НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Второй раунд
Второй матч
Матч
Место и дата
04 мая 02:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически