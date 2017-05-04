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«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон ДжеймсИсточник: Gettyimages.ru

Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке обыграл «Торонто» со счетом 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:36).

Самым результативным стал форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, в его активе 39 очков, 6 подборов и 5 передач.

В серии до четырех побед «Кливленд» удвоил свое преимущество – 2-0. Третий матч противостояния состоится 6 мая в Торонто.

НБА. Плей-офф
Восточная конференция
Второй раунд
Второй матч

Матч

Кливленд - Торонто - 125:103

Место и дата

04 мая 02:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

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