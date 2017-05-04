Виталий Денисов: Мы показали командную игру, мастерство и бойцовские качества
Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сразу после финального
матча с «Уралом» (2:0) рассказал о победе в Кубке России и предстоящей игре за
Суперкубок.
- Мы показали командную игру, мастерство, бойцовские
качества в прямом и переносном смысле слова. Думаю, мы бы вообще преуспели в
любом виде спорта. Самое главное, что победили.
- Тяжело было?
- Тяжело, но мы контролировали ход матча. У соперника были полумоменты, хотя они всегда возникают. Не бывает, чтобы команда вообще не атаковала. «Урал» играл от обороны, на контратаках. Во втором тайме мы прибавили, и стали появляться свободные зоны.
- Уже очень скоро
игра за Суперкубок на нашем стадионе и, возможно, со «Спартаком».
- Кстати, да! Это интересно! Всех ждем!
Матч
Голы
Денисов И. 76 (0:1). Миранчук А. 90 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Новиков, Табидзе, Балажиц, Данцев, Емельянов (Манучарян, 79, , 90), Бикфалви, Димитров (Глушков, 88), Лунгу, Павлюченко (Фидлер, 46, , 90), Ильин
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Денисов В., Кверквелия, Фернандеш, Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Тарасов (Баринов, 90), Майкон (Фарфан, 85 , 90), Ари
Предупреждения:
Лунгу, 49; Балажиц, 65; Ильин, 69 - нет
Удаления:
Манучарян, 90; Фидлер, 90 - Ари, 90; Фарфан, 90
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
02 мая 18:45, Фишт, Текстовая трансляция