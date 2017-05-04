Виталий Денисов: Мы показали командную игру, мастерство и бойцовские качества

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сразу после финального матча с «Уралом» (2:0) рассказал о победе в Кубке России и предстоящей игре за Суперкубок.

- Мы показали командную игру, мастерство, бойцовские качества в прямом и переносном смысле слова. Думаю, мы бы вообще преуспели в любом виде спорта. Самое главное, что победили.

- Тяжело было?

- Тяжело, но мы контролировали ход матча. У соперника были полумоменты, хотя они всегда возникают. Не бывает, чтобы команда вообще не атаковала. «Урал» играл от обороны, на контратаках. Во втором тайме мы прибавили, и стали появляться свободные зоны.

- Уже очень скоро игра за Суперкубок на нашем стадионе и, возможно, со «Спартаком».

- Кстати, да! Это интересно! Всех ждем!