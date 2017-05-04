Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в Питтсбурге
В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург»
на домашнем льду обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Патрик Хернквист,
Джейк Гюнцель и Джастин Шельц, а у гостей шайбы забросили Евгений Кузнецов и
Нейт Шмидт.
Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду
чуть больше 20 минут и отметился одной результативной передачей, его соотечественники
из «Кэпиталз» Александр Овечкин и Дмитрий Орлов отыграли 19 минут 37 секунд и 17
минут 33 секунды соответственно, но полезными действиями не отметились.
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов был признан третьей
звездой встречи.
В серии до четырех побед «Питтсбург» увеличил преимущество в счете – 3-1. Пятый матч противостояния состоится 7 мая в столице США.
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Четвертый матч
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2).
Место и дата
04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция