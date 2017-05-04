Эрик Штоффельсхаус: Так здорово начать карьеру в России с победы

Роман Павлюченко: Если бы я в Англии поступил как Ари, меня бы тут же отправили в Россию

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко сказал, что ему не стоило оскорблять нападающего «Локомотива» Ари, но бразилец должен быть дисквалифицирован за драку в конце финального матча Кубка России.