Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня мы проиграли великолепной команде, а их голкипер Буффон проделал фантастическую работу, а мы не смогли реализовать свои шансы, несмотря на это, горжусь своей командой, ведь это полуфинал Лиги чемпионов.

Отыграться будет очень трудно, даже не знаю, какие у нас на это шансы. Чудеса бывают, нужно верить. А пока нужно сосредоточиться на ближайшем матче в чемпионате», - сказал Васильев в интервью L'Equipe.

Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!

Напомним, ответная игра состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиум» в Турине.