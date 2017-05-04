Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить
Вице-президент «Монако» Вадим
Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Сегодня мы проиграли великолепной команде, а их
голкипер Буффон проделал фантастическую работу, а мы не смогли реализовать свои
шансы, несмотря на это, горжусь своей командой, ведь это полуфинал Лиги
чемпионов.
Отыграться будет очень трудно, даже не знаю, какие у нас на это шансы. Чудеса бывают, нужно верить. А пока нужно сосредоточиться на ближайшем матче в чемпионате», - сказал Васильев в интервью L'Equipe.
Еще не поздно попасть на финал Лиги чемпионов в Кардифф и увидеть своими глазами развязку главного футбольного турнира года!
Напомним, ответная игра состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиум» в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция