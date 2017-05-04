Борец Болтукаев отказался завершить финал ЧЕ, несмотря на серьезную травму

Российский борец Анзор Болтукаев отказался из-за травмы сняться с финального поединка чемпионата Европы, об этом рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.

«Во время поединка у него хрустнуло в ноге. Я предложил Анзору прервать схватку, но он ни в какую не соглашался, довел встречу до конца, да еще и смог заработать балл за активность. Исход схватки от него уже не зависел, травма есть травма.

Возмущает, что нормальную медицинскую помощь не могли оказать, даже элементарный «холодок» не сделали, чтобы обезболить травму», - рассказал Тедеев ТАСС.

В финальной схватке россиянин уступил представителю Турции Ризе Илдириму со счетом 2:4.

После финала врачи сборной России поставили спортсмену предположительный диагноз - повреждение мениска.