Александр Овечкин: Нужно забыть о поражении и двигаться дальше
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал
поражение от «Питтсбурга» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.
«Я сыграл абсолютно не в свою игру. Я должен играть гораздо
лучше, быть больше задействованным в игре. К сожалению, я плохо контролировал
шайбу, совершал глупые ошибки.
Нам нужно забыть об этом и двигаться дальше», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
В серии до четырех побед «Питтсбург» увеличил преимущество в счете – 3-1. Пятый матч противостояния состоится 7 мая в столице США.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2).
Место и дата
04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция