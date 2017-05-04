Александр Овечкин: Нужно забыть о поражении и двигаться дальше

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Я сыграл абсолютно не в свою игру. Я должен играть гораздо лучше, быть больше задействованным в игре. К сожалению, я плохо контролировал шайбу, совершал глупые ошибки.

Нам нужно забыть об этом и двигаться дальше», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В серии до четырех побед «Питтсбург» увеличил преимущество в счете – 3-1. Пятый матч противостояния состоится 7 мая в столице США.