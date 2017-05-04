«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии
Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио»
обыграл «Хьюстон» со счетом 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Сперс»
Кавай Леонард, в его активе 34 очка, 7 подборов и 8 передач.
В серии до четырех побед «Сан-Антонио» сравнял счет – 1-1.
Третий матч противостояния состоится 6 мая в Хьюстоне.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Второй раунд
Второй матч
Матч
Сан-Антонио - Хьюстон - 121:96
Место и дата
04 мая 04:30, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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