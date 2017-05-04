«Аякс» разгромил «Лион», «Юве» «всухую» переиграл «Монако», а Кузнецов забил «Питтсбургу». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин забил два безответных мяча в ворота «Монако».
Для голкипера итальянской команды Джанлуиджи Буффона этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов.
Наставник «Юве» Массимилиано Аллегри заявил, что дело еще не сделано и все будет решаться в ответной встрече, а главный тренер монегасков Леонарду Жардим понимает, что шансов у команды на выход в финал очень мало.
В полуфинальном матче Лиги Европы «Аякс» разгромил «Лион» благодаря дублю Бертрана Траоре.
«Вашингтон» вновь уступил «Питтсбургу», Евгений Малкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку.
«Кливленд» удвоил преимущество в серии плей-офф НБА, победив «Торонто», а «Сан-Антонио» сравнял счет серии, обыграв «Хьюстон».
Анастасия Павлюченкова переиграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в марокканском Рабате.
Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца.
Франческо Тотти завершит карьеру игрока по окончании сезона.
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