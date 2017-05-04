«Аякс» разгромил «Лион», «Юве» «всухую» переиграл «Монако», а Кузнецов забил «Питтсбургу». Главные новости утра

читайте также

Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимся Капитан «Монако» Фабиньо прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» со счетом 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13.

«Овечкин – это дровосек на коньках!» «Вашингтон» снова продул в плей-офф (видео) Вот это битва! Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге рассказывает о четвертом матче серии с «Вашингтоном».

Александр Овечкин: Нужно забыть о поражении и двигаться дальше Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Сельта» - «Манчестер Юнайтед». Начало текстовой трансляции в 22:05 (мск) В матче 1/2 финала Лиги Европы «Сельта» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Шайба Кузнецова не спасла «Вашингтон» от поражения в Питтсбурге В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Вашингтон» со счетом 3:2.

«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто» Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке обыграл «Торонто» со счетом 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:36).

Брюно Женезьо: Это самый настоящий провал Главный тренер «Лиона» Бруно Женезио прокомментировал поражение от «Аякса» (1:4) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве» «Советский спорт» собрал мнения действующих лиц первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» (0:2).

Петер Бос: Нам удалось порадовать публику яркой игрой Главный тренер «Аякса» Петер Бос прокомментировал победу над «Лионом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

Килиан Мбаппе: Нам не хватило опыта Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Леонарду Жардим: Не теряем надежду, но понимаем, что у нас мало шансов на выход в финал Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Игуаин признан лучшим игроком матча «Монако» – «Ювентус» Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин признан лучшим игроком первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:0), сообщает официальный сайт УЕФА.

Джанлуиджи Буффон: Хочу показать, что достоин играть на таком уровне невзирая на возраст Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Массимилиано Аллегри: Дело еще не сделано - в ответном матче «Монако» нечего терять Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Гонсало Игуаин: Очень доволен своими голами, но еще ничего не кончено Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал победу над «Монако» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Алвес-шоу. «Ювентус» одной ногой в финале ЛЧ «Ювентус» благодаря вдохновенной игре бразильца Даниэла Алвеса на выезде обыграл «Монако» и практически обеспечил себе выход в финал турнира

Бертран Траоре признан лучшим игроком матча «Аякс» -– «Лион» Полузащитник «Аякса» Бертран Траоре признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги Европы против «Лиона» (4:1), сообщает официальный сайт УЕФА.