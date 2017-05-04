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«Аякс» разгромил «Лион», «Юве» «всухую» переиграл «Монако», а Кузнецов забил «Питтсбургу». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин забил два безответных мяча в ворота «Монако».

Для голкипера итальянской команды Джанлуиджи Буффона этот матч стал 100-м в Лиге чемпионов.

Наставник «Юве» Массимилиано Аллегри заявил, что дело еще не сделано и все будет решаться в ответной встрече, а главный тренер монегасков Леонарду Жардим понимает, что шансов у команды на выход в финал очень мало.

В полуфинальном матче Лиги Европы «Аякс» разгромил «Лион» благодаря дублю Бертрана Траоре.

«Вашингтон» вновь уступил «Питтсбургу», Евгений Малкин и Евгений Кузнецов заработали по одному очку. 

«Кливленд» удвоил преимущество в серии плей-офф НБА, победив «Торонто», а «Сан-Антонио» сравнял счет серии, обыграв «Хьюстон».

Анастасия Павлюченкова переиграла свою соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в марокканском Рабате.

Вратарю сборной России по гандболу удалили фалангу пальца.

Франческо Тотти завершит карьеру игрока по окончании сезона.

Цитата дня: «Не вижу проблем в российском судействе», - Виталий Мутко.

Блог дня: «Давай помогу». Американец Джефф Монсон вновь приятно удивил москвичей

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