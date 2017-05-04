Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимся

«Аякс» разгромил «Лион», «Юве» «всухую» переиграл «Монако», а Кузнецов забил «Питтсбургу». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.

Вадим Васильев: Шансы отыграться? Чудеса бывают, нужно верить Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Ювентуса» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве»

«Хочу, чтобы люди грустили, когда я уйду». Слова после матча «Монако» - «Юве» «Советский спорт» собрал мнения действующих лиц первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Монако» и «Ювентусом» (0:2).

Килиан Мбаппе: Нам не хватило опыта Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в полуфинале Лиги чемпионов.