Фабиньо: «Ювентус» играл лучше и заслужил победу, но мы не сдадимся
Капитан «Монако» Фабиньо прокомментировал поражение от «Ювентуса»
в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Соперник играл лучше и заслужил победу. Но мы не
сдадимся. Сделаем все возможное в ответном матче. Нельзя списывать нас со счетов,
учитывая наше нападение», - приводит слова Фабиньо официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответная игра противостояния состоится 9 мая на поле «Ювентус Стэдиума» в Турине.
Матч
Голы
Игуаин 29 (0:1). Игуаин 59 (0:2).
Состав
Монако: Субашич, Глик, Эмерсон, Сидибе, Фабиньо, Бакайоко (Моутинью, 66), Дирар, Силва (Туре, 81), Лемар (Жермен, 67), Фалькао, Мбаппе
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алекс, Алвес, Бардзальи, Кьеллини, Маркизио (Ринкон, 81), Пьянич (Лемина, 89), Дибала, Игуаин (Куадрадо, 77), Манджукич
Предупреждения:
Фабиньо, 37 - Бонуччи, 21; Маркизио, 58; Кьеллини, 69
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
03 мая 21:45, Луи II, Текстовая трансляция