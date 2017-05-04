«Терек» начал подготовку к матчу с «Зенитом» (видео)

Футболисты «Терека» начали подготовку к матчу с «Зенитом», который состоится в рамках 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт грозненской команды.

После выходных дней, предоставленных тренерским штабом «Терека» после победной игры с «Уралом» (5:2), грозненцы собрались на базе и провели тренировку на резервном поле «Ахмат-Арены».

Сообщается, что в игре в Санкт-Петербурге на поле смогут выйти отбывшие дисквалификацию из-за перебора желтых карточек Родолфо и Далер Кузяев.

Напомним, «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.