«Терек» начал подготовку к матчу с «Зенитом» (видео)
Футболисты «Терека» начали подготовку к матчу с «Зенитом»,
который состоится в рамках 27-го тура чемпионата России, сообщает официальный
сайт грозненской команды.
После выходных дней, предоставленных тренерским штабом «Терека» после победной игры с «Уралом» (5:2), грозненцы собрались на базе и провели тренировку на резервном поле «Ахмат-Арены».
Сообщается, что в игре в Санкт-Петербурге на поле смогут
выйти отбывшие дисквалификацию из-за перебора желтых карточек Родолфо и Далер
Кузяев.
Напомним, «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
07 мая 19:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция
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