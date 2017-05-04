«Анахайм» сравнял счет в серии, одержав волевую победу над «Эдмонтоном»

В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон» на домашнем льду в овертайме уступил «Анахайму» со счетом 3:4.

У хозяев льда голами отметились Милан Лучич, Коннор Макдэвид и Дрейк Каджула, а у гостей две шайбы забросил Райан Гецлаф и по одной – Рикард Ракеллль и Якоб Сильверберг, забивший в овертайме.

Стоит отметить, что после первого периода «Дакс» уступали в счете 0:2.

В серии до четырех побед «Анахайм» сравнял счет – 2-2. Пятый матч противостояния состоится 6 мая в Анахайме.

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