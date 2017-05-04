«Анахайм» сравнял счет в серии, одержав волевую победу над «Эдмонтоном»
В четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон»
на домашнем льду в овертайме уступил «Анахайму» со счетом 3:4.
У хозяев льда голами отметились Милан Лучич, Коннор Макдэвид и Дрейк Каджула, а у гостей две шайбы забросил Райан Гецлаф и по одной – Рикард Ракеллль и Якоб Сильверберг, забивший в овертайме.
Стоит отметить, что после первого периода «Дакс» уступали в счете 0:2.
В серии до четырех побед «Анахайм» сравнял счет – 2-2. Пятый
матч противостояния состоится 6 мая в Анахайме.
НХЛ. Кубок Стэнли
Западная конференция
Второй раунд
Четвертый матч
Матч
Эдмонтон - Анахайм - 3:4 О.Т. (2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Голы:
Лучич (Летесту, Драйзайтль), 15:38 (1:0 - бол.). Макдэвид (Марун, Драйзайтль), 17:43 (2:0). Гецлаф (Монтур), 21:37 (2:1). Ракелль (Гецлаф, Перри), 25:33 (2:2). Гецлаф 34:25 (2:3). Каджула (Ньюджент-Хопкинс, Марун), 58:18 (3:3). Сильверберг (Гецлаф), 60:45 (3:4).
Место и дата
04 мая 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция