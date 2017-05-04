Георгий Черданцев: Ответные полуфиналы в Лиге чемпионов – полная бессмыслица
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об ответных матчах 1/2 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в первой игре между «Реалом» и «Атлетико» победителем вышли «сливочные» (3:0), а в матче «Монако» – «Ювентус» сильнее оказался туринский клуб (2:0).
«Ответные полуфиналы – полная бессмыслица», – считает Черданцев.
Ответные полуфиналы полная бессмыслица. #Лигачемпионов #МонакоЮвентус #UCL— Георгий Черданцев (@cherdantsev) 3 мая 2017 г.
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