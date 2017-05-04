Александр Овечкин: Я плохо контролировал шайбу, принимал глупые решения
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал комментарий после четвертого гостевого матча четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом», которая завершилась победой хозяев.
«Я не показал своей игры прошедшим вечером. Я должен играть намного лучше, быть больше вовлеченным в игру. Я плохо контролировал шайбу, принимал глупые решения. К сожалению, так произошло. Мы должны забыть этот матч и двигаться дальше. Теперь для нас каждая игра как седьмая (решающая), мы должны выиграть три матча, чтобы пройти дальше. И я почти уверен, что мы готовы к этому», – цитирует российского игрока официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между командами состоится 7 мая на домашней арене «Вашингтона».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2 - бол.).
Место и дата
04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция