Барри Троц: «Вашингтон» не воспользовался своими моментами
Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в четвертом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ.
«У «Питтсбурга» в течение всего сезона были травмированные. Мы знали, что они покажут все, на что способны. Чтобы их победить, нам надо сыграть во всю нашу мощь. Мы это знали. Они прибавили. Мы много времени провели у них в зоне, у нас были моменты. Флери сегодня был великолепен. Мы не воспользовались своими моментами и поэтому сейчас проигрываем со счетом 1-3», – цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между командами состоится 7 мая на домашней арене «Вашингтона».
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
Хорнквист (Каллен, Мяяття), 4:39 (1:0). Гюнцель 23:51 (2:0). Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 27:21 (2:1). Шмидт (Оши, Шаттенкирк), 28:33 (2:2). Шульц (Малкин, Гюнцель), 31:24 (3:2 - бол.).
Место и дата
04 мая 02:30, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция