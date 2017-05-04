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Сергей Анохин: Ари нужно наказывать на несколько зарплат

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Президент московской федерации футбола Сергей Анохин высказался о драке после окончания финального матча за Кубок России между «Уралом» и «Локомотивом» (0:2).

«Драки и подобного рода события не украшают наш футбол. Профессионалы такого уровня как Ари, как Павлюченко не должны так себя вести. Безусловно, Ари максимально спровоцировал эту драку. Что касается Павлюченко, высказываться по телевидению непозволительно для игрока такого уровня. Драка болельщиков? В преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира всем нам нужно быть сдержаннее.

Нужно вводить третий дополнительный урок футбола в школы, чтобы детей учили не только игре, но и как вести себя на стадионе. Это должна быть вот такого рода профилактика.

Футболисты должны понести серьезные материальные наказания со стороны владельцев клубов. Президентам команд нужно показательно наказать этих людей. Профессионалам помогает наказание только с точки зрения рубля. Ари нужно наказывать на несколько зарплат. Ему еще жить в этой стране. Надо вести себя подобающе», – цитирует Анохина «Спорт FM».

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